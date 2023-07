Robert Lewandowski wywołał salwę śmiechu wśród kibiców. Wystarczyło jedno zdjęcie z wakacji, wszystko widać jak na dłoni

Robert Lewandowski po wyczerpującym sezonie odpoczywa razem ze swoją rodziną. Niedawno odwiedził Włochy, gdzie postanowił wraz z żoną odnowić przysięgę małżeńską. Stało się to po niewiele ponad 10 latach ich małżeństwa, które zawarli w czerwcu 2013 roku. Lewandowscy na miejsce ceremonii oraz późniejszej imprezy wybrali Toskanię, a wszystko odbyło się w niezwykle urokliwym miejscu. Okazało się, że po wszystkim Lewandowscy postanowili pozostać jeszcze trochę we Włoszech, czym pochwalili się w mediach społecznościowych. Fani jednak nie mogli nie skomentować w dość uszczypliwy sposób jednego ze zdjęć udostępnionego przez kapitana reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski postawił na ciekawą stylówkę. Fani momentalnie zareagowali

Po zdjęciach i filmach, które pojawiają się do tej pory w mediach społecznościowych, można wnioskować, że Lewandowscy bardzo miło spędzają czas we Włoszech. We wtorek po południu Robert Lewandowski udostępnił zdjęcie z jednej z włoskich miejscowości. Polski piłkarz jest na nim ubrany w letni kapelusz, koszulę, krótkie spodenki i klapki. Fani nie mogli nie odnieść się do tego osobliwego wyglądu.

Zaproponowany przez Lewandowskiego zestaw szybko stał się obiektem żartów. „Wujek na rybach”, „Trochę jak Janusz nad Bałtykiem”, „Rolnik szuka żony” czytamy w komentarzach pod zdjęciem Lewandowskiego. Nie zabrakło też fanów, którzy wciąż nie mogą zapomnieć Lewandowskiemu porażki z Mołdawią: „Na pierwszy rzut oka wygląda jak Kiszyniów”, „To Mołdawia?” pisali.