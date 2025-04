Roman Kosecki nie mógł się powstrzymać. Tak skomentował wybory UEFA, nagle wypalił o... Zenku Martyniuku

Kulesza nie dostał się do Komitetu Wykonawczego UEFA. Kosecki zaczepia prezesa PZPN

Niedawno zakończyły się wybory do Komitetu Wykonawczego UEFA. Polska tym razem nie będzie miała swojego przedstawiciela w tym gronie, a przez ostatnie dwie kadencje nasz kraj reprezentował w nim Zbigniew Boniek. Wielu ekspertów wskazuje, że Cezary Kulesza, który nie był faworytem do wejścia do wspomnianego gremium, uzyskał i tak całkiem dobrą liczbę głosów – 21 na 55 możliwych, przy czym potrzebne było 28. Sprawa jest szeroko komentowana w polskim środowisku piłkarskim. Dla portalu Sport.pl skomentował ją m.in. Roman Kosecki. Były piłkarz Legii Warszawa też zauważa, że prezes PZPN uzyskał niezły wynik, ale pozwolił sobie też na pewne uszczypliwości w kierunku Kuleszy.

Cezary Kulesza zapytany o wódkę w PZPN. Mówił o alkomacie

Roman Kosecki zaczął od delikatnego pochwalenia szefa polskiej piłki. – No to i tak Kulesza popracował trochę, bo na początku dawano mu trzy, cztery głosy. Zrobił więc robotę, no ale jednak za małą – ocenił były piłkarz – Szkoda, bo jednak zapominamy o tym, że będąc we władzach UEFA, masz duży wpływ np. na to, gdzie się odbywają różnego rodzaju imprezy – zauważył. Do powodów, czemu Kulesza uzyskał zbyt mało głosów, odniósł się żartobliwie. – Widocznie nie wziął Zenka Martyniuka ze sobą. Jakby "Oczy zielone" tam włączył, to kto wie, może by się tam te sześć głosów jeszcze znalazło – powiedział z uśmiechem. Kosecki zastanawia się też, jak będzie teraz wyglądała sytuacja Polski na piłkarskiej mapie Europy. – Zbigniew Boniek, niezależnie co zrobił, a czego nie zrobił, to trzeba jednak przyznać, że jak swojego człowieka w UEFA mieliśmy, mieliśmy więcej możliwości. Ciekaw jestem, jak to będzie teraz wyglądało? – dodał.

