i Autor: CyfraSport Cristiano Ronaldo

Liga Narodów

Ronaldo lepiej czuł się w Polsce. Wpadł w szał po meczu ze Szkocją, kamery uchwyciły każdy gest

Piłkarska strzelanina na PGE Narodowym w Warszawie zepchnęła w cień wydarzenia w Glasgow. Polacy zremisowali z Chorwatami 3:3, a Szkoci nieoczekiwanie wywalczyli u siebie punkt w meczu z Portugalią. Goście do końca chcieli walczyć o trzy punkty i wydawało się, że będą mieć jeszcze ostatnią piłkę do dyspozycji i nagle wszystko się skończyło. Cristiano Ronaldo wpadł w szał, nie mógł zrozumieć, co się wydarzyło.