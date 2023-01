Sekretarz PZPN Łukasz Wachowski o selekcjonerze. Tak zareagował na doniesienia w sprawie Paulo Bento [WIDEO]

Potrzebna zasłona milczenia

Podczas gali tygodnika "Piłka nożna" został poruszony temat wyboru nowego szkoleniowca Biało-czerwonych. Jednak sekretarz federacji twardo stał przy swoim. - Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć, bo to wymaga naprawdę dużego skupienia - powiedział Łukasz Wachowski w sprawie wyboru selekcjonera kadry. - Zasłona milczenia musi być zasłonięta na czas negocjacji. (...) Proszę w tym aspekcie nie ciągnąć mnie za język, bo niewiele powiem, dbając o dobro reprezentacji i kandydatów - wyznał i dodał? - Czy ja wiem? Pewnie sporo wiem, ale kwestia nazwiska absolutnie tutaj nie padnie. Nie rozmawiajmy na ten temat. Dostaliśmy nagrodę za 2022 rok. Cieszymy się z tego powodu. Na gali był Czesław Michniewicz, który dostał nagrodę dla najlepszego trenera. Wydaje mi się, że to jest kluczowe. Zostaliśmy docenieni, czyli ten wysiłek, który reprezentacja Polski poczyniła w 2022 roku, został doceniony przez kapitułę. Uważam, że jak najbardziej słusznie. Na dziś to najważniejsza informacja.

Nikt nam tego nigdy nie odbierze

Na wspomnianej gali reprezentacja Polski dostała nagrodę dla najlepszej drużyny w 2022 roku, a Czesław Michniewicz dla najlepszego trenera. - Jestem bardzo zbudowany wynikami, czy to piłki reprezentacyjnej, ale nie zapominajmy o rezultatach piłki młodzieżowej, które były bardzo obiecujące - podsumował Wachowski. - Graliśmy z silnymi rywalami i udawało się nam te mecze wygrywać. To jest bardzo dobry prognostyk. A pierwsza reprezentacja osiągnęła to, co od niej oczekiwaliśmy. Awansowaliśmy na mundial będąc w bardzo trudnej sytuacji. Nie mieliśmy na początku roku selekcjonera. Grając baraż weszliśmy do finałów, a tam pierwszy raz od 36 lat wyszliśmy z grupy. Żaden z zawodników kadry nie był wtedy na świecie, jak udało nam się awansować w 1986 roku. Teraz wyszliśmy z grupy. Wielkie podziękowania dla trenera i chłopaków. Nie można tego przekreślić. Nikt nam nigdy tego nie zabierze - przekonywał odnosząc się do promocji kadry do 1/8 finału na mundialu w Katarze.

Pomidor, to słowo klucz

Ostatnio według medialnych doniesień selekcjonerem ma zostać Portugalczyk Paulo Bento. Zapytany o tę kwestię sekretarz związku odpowiedział krótko: - Pomidor. To słowo klucz. Nie wiem, czy to kwestia nerwów. To bardziej kwestia pewnego rodzaju wiarygodności. Szanujemy rozmowy, z którymi rozmawiamy. Ani to nie jest dobre dla nich, ani dobre dla nas. Nie ma co tak naprawdę, aż tak bardzo podgrzewać tej całej sytuacji. Po prostu trzeba poczekać na ten wybór. Zdenerwowanie to jest złe słowo. To jest po prostu niepotrzebne - powiedział i dodał w sprawie kontraktu: - Pomidor. Nic nie mówię na temat ani przebiegu negocjacji, ani z kim były one prowadzone. Na to może jeszcze kiedyś przyjdzie czas. Ale na pewno nie teraz na tym etapie - zaznaczył Łukasz Wachowski.

Nagrody tygodnika "Piłka Nożna" za 2022 rok

Piłkarka Roku: Ewa Pajor

Pierwszoligowiec Roku: Pirulo

Ligowiec Roku: Kamil Grosicki

Obcokrajowiec Roku: Mikael Ishak

Osobowość Roku: Szymon Marciniak

Drużyna Roku: Lech Poznań, Reprezentacja Polski

Odkrycie Roku: Nicola Zalewski

Trener Roku: Czesław Michniewicz, Marek Papszun

Piłkarz Roku: Robert Lewandowski

Sonda Czy Paulo Bento to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji? Tak, da sobie radę Nie, koszmarna decyzja Kto to jest?