Selekcjoner Walii o głupocie i ignorancji. Jest też o planie na Roberta Lewandowskiego

Tak reprezentacja Polski grała z Walią, co za bilans! Dobry prognostyk przed finałem, to musi się udać!

Polska ma mnóstwo jakości

Walia marzy o wywalczeniu przepustki na EURO. Trener gospodarzy zdaje sobie sprawę z klasy Polski, ale jest optymistą i wierzy w podopiecznych. - Polska ma mnóstwo jakości, ma też nowego trenera - powiedział trener Robert Page podczas konferencji, cytowany przez PAP. - Rywale przyjechali do Cardiff po awans. Jeśli zagramy na miarę możliwości, umiejętności, skutecznie, z odpowiednią intensywnością, to o wynik możemy być spokojni. Bylibyśmy głupcami i ignorantami, gdybyśmy tego nie ćwiczyli rzutów karnych. Musimy być gotowi na takie rozwiązanie. Nie oznacza to jednak, że nie wierzymy, że stać nas na zwycięstwo wcześniej - przyznał.

Jakub Piotrowski odkryciem w reprezentacji Polski. "Ma coś takiego w sobie, że potrafi zachwycić"

Lewandowski to fantastyczny gracz

Selekcjoner Walijczyków zdaje sobie sprawę z klasy Roberta Lewandowskiego. Docenia kapitana polskiej kadry i Barcelony, ale jest przekonany, że jego podopieczni poradzą sobie z nim. - To fantastyczny gracz, darzymy go szacunkiem - wyznał trener Page, cytowany przez PAP. - Pokazaliśmy naszym obrońcom jego mocne i słabe strony. Lewandowski i jego koledzy są dobrzy, ale naszym zawodnikom też niczego nie brakuje - stwierdził szkoleniowiec Walii.

