Sensacyjne wieści o Jakubie Błaszczykowskim spadły jak grom z jasnego nieba! 37-latek wróci do reprezentacji?!

Kadrę Fernando Santosa czeka mecz ze światowym gigantem! To już pewne, rywale potwierdzają

Werner Liczka o oczekiwaniach Czechów. To na niego muszą uważać Polacy

Od ostatniego występu Błaszczykowskiego w reprezentacji minęły już ponad 3 lata. We wrześniu 2019 r. były piłkarz m.in. Borussii Dortmund i Wolfsburga rozegrał 19 minut w domowym meczu eliminacji do Euro 2020 z Austrią. Wówczas selekcjonerem był Jerzy Brzęczek. Od tamtej pory przez kadrę przewinęli się Paulo Sousa i Czesław Michniewicz, a już w piątek (24 marca) swój debiut zaliczy Fernando Santios. 37-latek od sierpnia 2021 r. nieustannie leczy kontuzję i zdecydowanie częściej działa w roli współwłaściciela Wisły Kraków, ale wciąż nie poddaje się w walce o powrót na boisko. Ten w koszulce "Białej Gwiazdy" jest już podobno coraz bliżej, ale okazuje się, że jeśli tylko zdrowie pozwoli, to Błaszczykowski może szybko pojawić się również w reprezentacji!

Sensacyjne wieści o Jakubie Błaszczykowskim! 37-latek wróci do reprezentacji Polski?!

Takie informacje przekazał m.in. niemiecki dziennik "Kicker". Jedno z największych sportowych mediów za naszą zachodnią granicą jest pewne, że w czerwcu ma dojść do towarzyskiego meczu Polska - Niemcy. Organizatorzy najbliższego Euro 2024 nie biorą udziału w eliminacjach i szykują się do turnieju w sparingach, a jednym z ich rywali ma być nasza reprezentacja. Prawdopodobnie spotkanie to nie odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, a duże szanse na organizację meczu mają Gdańsk i Wrocław. Niezależnie od wszystkiego, pojedynki Polski z Niemcami zawsze są szczególne, a tutaj miałyby być jeszcze oficjalnym pożegnaniem Błaszczykowskiego!

37-letni skrzydłowy rozegrał w reprezentacji 108 meczów, w których strzelił 21 goli. Zadebiutował w 2006 r. w meczu towarzyskim z Arabią Saudyjską, gdy selekcjonerem był Paweł Janas. Przez lata stanowił o sile kadry, której był kapitanem, m.in. podczas Euro 2012. Błaszczykowski w dalszym ciągu nie zakończył kariery i chce pomóc Wiśle Kraków w powrocie do Ekstraklasy, jednak jego rozdział w reprezentacji już niedługo ma się zamknąć.

Sonda Czy Jakub Błaszczykowski powinien zakończyć karierę reprezentacyjną? Tak Nie