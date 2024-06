i Autor: cyfrasport Adam Buksa

Przywieźć puchar z Niemiec!

Snajper polskiej reprezentacji bardzo jasno określił cel Biało-Czerwonych na EURO. „Nie mówię tego ironicznie”

W poniedziałkowy wieczór na stadionie Narodowego Centrum Sportu w Warszawie podopieczni Michała Probierza rozegrają ostatni mecz kontrolny przed wylotem do Hanoweru, gdzie będą mieć swą bazę podczas zmagań w finałach mistrzostw Europy. Piątkowa wygrana z Ukraińcami nie rozdmuchała co prawda medialnego – i kibicowskiego – balonika wokół reprezentacji, ale wzmocniła pewność siebie kadrowiczów. - Generalnie są powody do optymizmu – ocenia snajper Biało-Czerwonych, Adam Buksa. Stawia też całkiem ciekawą tezę do rozważenia.