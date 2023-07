Sponsor wycofuje się z reprezentacji Polski! Chodzi o aferę ze Stasiakiem, jest stanowisko

Afera wokół reprezentacji Polski nie cichnie. Po tym jak na jaw wyszło, że na mecz eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Mołdawii jednym z obecnych na pokładzie samolotu kadry był skorumpowany działacz piłkarski, Mirosław Stasiak, centrala opublikowała oświadczenie, w którym stwierdziła, że za obecność Stasiaka odpowiadał jeden ze sponsorów kadry. Od tego typu słów w mocnych komunikatach odżegnał się Orlen, InPost, a Tarczyński SA postanowił ogłosić, że kończy współpracę z kadrą.

Afera w PZPN. Tarczyński S.A. kończy współpracę

- Wyrażamy oburzenie oświadczeniem PZPN sugerującym, że osoba prawomocnie skazana za korupcję weszła w skład oficjalnej delegacji do Mołdawii na zaproszenia jednego ze partnerów lub sponsorów. Firma Tarczyński S.A. jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, a nasze produkty to Oficjalna Przekąska Reprezentacji Polski. Czujemy się więc w obowiązku stanowczo i natychmiastowo zdementować te informacje. Tworzymy najważniejsze sportowe wydarzenia dla Polaków, a zasady fair play, sportowa rywalizacja i uczciwe współzawodnictwo pozostają dla nas nadrzędne.Traktujemy aktualną sytuację bardzo poważnie, dlatego podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule. Nie przedłużymy umowy, którą podpisaliśmy we wrześniu 2022 roku, a nasz dział prawny aktualnie analizuje możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w obliczu zaistniałych sytuacji. Budujemy markę Tarczyński od ponad 30 lat nie tylko zgodnie z prawem, ale przede wszystkim zgodnie z zasadami, którymi kierujemy się zarówno w biznesie, jak i w życiu. Od 23 lat co roku otrzymujemy certyfikat i statuetkę programu Przedsiębiorstwo Fair Play, który promuje etykę i pozytywny wizerunek biznesu. Nasza firma jest również laureatem wyróżnienia Semper Fidelis Fair Play, wręczonego z okazji 20-lecia obecności i wyróżnień w programie, co podkreśla, jak ważna jest dla nas etyka i rzetelność w prowadzeniu działań biznesowych, relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością. Naszej firmie ufają miliony klientów, tysiące pracowników i setki partnerów. Dlatego nie możemy pozwolić, aby dorobek wielu lat naszej ciężkiej pracy był w tak skandaliczny sposób wiązany z działaniami, z którymi nie mamy nic wspólnego i z którymi się stanowczo nie zgadzamy. - napisał w oświadczeniu przesłanym do redakcji "Super Expressu" Prezes Zarządu Tarczyński S.A., Jacek Tarczyński.

- Sugerowanie przez PZPN, że osoba powiązana z korupcją w piłce czyli Pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów (gdzie @InPostPL jest jednym ze sponsorów) jest skandalicznym nadużyciem! Na meczu od nas byli jedynie pracownicy firmy. - napisał właściciel InPostu, Rafał Brzoska na Twitterze.

- Informujemy, że pan M.Stasiak nie był gościem koncernu, podczas wyjazdu organizowanego przez PZPN do Mołdawii. Stanowczo zaprzeczamy wszelkim sugestiom w tym temacie. - przekazało biuro prasowe ORLEN.

BANG!!! Firma Tarczyński zrywa umowę z @pzpn_pl po aferze ze Stasiakiem!!! https://t.co/yjz2UIU2Yu— Szymon Jadczak (@SzJadczak) July 14, 2023

Sugerowanie przez @pzpn_pl, że osoba powiązana z korupcją w piłce czyli Pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów (gdzie @InPostPL jest jednym ze sponsorów) jest skandalicznym nadużyciem! Na meczu od nas byli jedynie pracownicy firmy. 1/2— Rafał Brzoska (@RBrzoska) July 14, 2023