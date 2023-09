Strój Grzegorza Krychowiaka wywołał ogromne kontrowersje. Przykro czytać niektóre komentarze

Jak dobrze znasz rodzinę Lewandowskich? Czy pamiętasz najskrytsze tajemnice z ich życia? Pytanie ósme w tym QUIZIE rozbawi was do łez!

Grzegorz Krychowiak to postać z wielu względów nieszablonowa. Doświadczony pomocnik, który wrócił ostatnio do reprezentacji Polski, słynie ze swoich szczerych wypowiedzi oraz poczucia humoru. Nie jest też tajemnicą, że "Krycha" to miłośnik mody. Zawsze stara się podążać za trendami i ubierać zgodnie z wytycznymi najlepszych projektantów. Jednak nie wszystkim się to podoba. Niektórzy fani uważają, że Krychowiak aż przesadza niekiedy z ekstrawagancją. Dowodem na to mogą być komentarze, jakie pojawiły się pod nowymi fotkami piłkarza na Instagramie. Na nich zaprezentował się w gustownym ubiorze o nietypowym kroju i oryginalnym kolorze.

Modny strój Krychowiaka

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami powrotu mody oversize. Po latach, w których dominowały kreacje ściśle dopasowane do ciała, do łask wróciły stroje, dające znacznie więcej luzu. Zarówno w codziennych stylizacjach, jak i tych bardziej eleganckich. Takich nowinek nie mógł przegapić oczywiście Grzegorz Krychowiak. Na nowych zdjęciach zaprezentował się w obfitym komplecie w odcieniu żółtego koloru. Choć ubiór z pewnością wpisał się w trendy, to nie wszyscy je rozumieją i w komentarzach pojawiły się sprzeczne opinie.

Krychowiak wywołał kontrowersje

Z pewnością Grzegorz Krychowiak przywykł już do tego, że jego stroje wywołują poruszenie. Jednym się podobają, innym - odwrotnie. Nie inaczej było i tym razem. "Elegancko Krycha", "Ładnie ci w tym płaszczyku", "Gotowy na reprezentację" - chwalili niektórzy z internautów. Powstał również drugi obóz - krytyków. "Czy takie spodnie są wygodne?", "Ja wiem, że moda itp, ale jak ty k***a wyglądasz?" - pisali przedstawiciele tej frakcji. Po raz kolejny przekonaliśmy się więc, że nie wszystkim można dogodzić i najważniejsze chyba to dobrze czuć się na co dzień.