Mateusz Borek ostro po wywiadzie Lewandowskiego! Jeden szczegół go poraził, konkretne stanowisko

Grosicki nie hamował się, żeby napisać to do Lewandowskiego. Wyciekła treść wiadomości. Jednoznaczny przekaz piłkarza

Mateusz Borek postanowił odnieść się do bardzo głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego z Mateuszem Święcickim. Zdaniem Borka, w trakcie rozmowy z kapitanem polskiej kadry, Święcicki popełnił bardzo niesmaczny błąd, który wyjątkowo nie przypadł mu do gustu. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Mateusz Borek skomentował wywiad Lewandowskiego. Jedna rzecz nie przypadła mu do gustu

Jak powiedział Borek, Święcicki ujawniając treść wiadomości, jaką dostał Lewandowski od Grosickiego w związku ze swoim powołaniem do kadry nie jest dobrą sprawą.

- estem zbulwersowany wypowiedzią kolegi Święcickiego, który powiedział, że SMSa o takiej treści przesłał Robertowi Kamil Grosicki. No powiem szczerze, jestem 18 lat z moją żoną i nie przeczytałem nigdy jej SMSa, którego mi nie pokazała. Nie zaglądam w telefon mojego syna. I jak przeczytałem, czy usłyszałem taką wypowiedź, że Kamil Grosicki wysłał do Roberta Lewandowskiego SMSa o treści następującej i jest zacytowany SMS prywatny 89-krotnego reprezentanta Polski do kapitana reprezentacji Polski to się zastanawiam, o co w tej zabawie chodzi – przyznał Mateusz Borek.