Piotr Czachowski o zadziornych Szkotach, na to liczy w Glasgow. Przypomniał mecz z wyspiarzami sprzed lat, co za gol! [WIDEO]

Znamy już skład reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją w Lidze Narodów. I są niespodzianki, jak choćby występ od pierwszej minuty w naszej bramce Marcina Bułki, który zastąpił Wojciecha Szczęsnego (koniec kariery). Partnerem w ataku Roberta Lewandowskiego będzie Krzysztof Piątek, który ostatnio błysnął skutecznością w tureckiej lidze.

Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją:

Marcin Bułka - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek

Polscy piłkarze wyjazdowym meczem ze Szkocją (g. 20:45 czasu polskiego) inaugurują czwartą edycję Ligi Narodów. Szkoci dostali się do dywizji A, wygrywając w 2022 r. grupę z Irlandią, Ukrainą i Armenią. W kolejnym roku podopieczni selekcjonera Steve’a Clarke’a kontynuowali dobrą passę, awansując na Euro 2024. Występ w tym turnieju zaczęli od od klęski z Niemcami (1:5), potem zremisowali ze Szwajcarami (1:1), a na koniec ulegli Węgrom (0:1) i nie wyszli z grupy.

– Szkoci mają dużo indywidualności, grających na najwyższym poziomie, m.in. w Premier League. Tworzą solidny zespół, grają fizyczny futbol, mają dobre stałe fragmenty gry - analizował Jan Bednarek, obrońca reprezentacji Polski. - To będzie dobry sprawdzian, ale mamy swój plan na ten mecz, chcemy grać na swoich zasadach i jesteśmy pewni, że jeśli tak będzie, to wygramy to spotkanie – dodał Bednarek.

Szkocja - Polska Transmisja TV Na którym kanale?

Mecz Szkocja - Polska w 2015 r. zakończył się podziałem punktów (2:2) i był to remis bardzo cenny. Polakom w ostatnim meczu z Irlandią wystarczał remis 0:0 lub 1:1, by awansować na Euro (było 1:1). Natomiast Szkoci tracąc punkty w końcówce, stracili nawet matematyczne szanse na wyjazd do Francji. Ten mecz to był chyba Mount Everest formy Roberta Lewandowskiego. Mający 27 lat napastnik zaczynał przygodę z Bayernem Monachium. Zaledwie kilkanaście dni wcześniej przeszedł do historii, strzelając 5 goli w 9 minut. Był w gazie i pokazał to w meczu ze Szkocją. Nie dość, że strzelił decydującego o remisie gola, to grał kosmicznie. „Lewy” kapitalnie szefował grze kadry. Miał świetną skuteczność podań – aż 96 procent było celnych! PONIŻEJ SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI.

Dziś i Robert Lewandowski, i reprezentacja Polski są na innym etapie. „Lewy” jest u schyłku kariery i choć początek sezonu w Barcelonie ma bardzo dobry (4 gole w 4 meczach), to oczywiście daleko mu do formy z jesieni 2015. A reprezentacja? W 2015 r. ekipa Adama Nawałki awansowała na Euro, a w 2016 świetnie się na nim zaprezentowała. To była jedna z najlepszych reprezentacji Polski w ostatnich latach. Dziś kadra ma za sobą nieudane Euro 2024. Mecze ze Szkocją i Chorwacją pokażą, na jakim etapie jest drużyna Michała Probierza. A co do tego, jak ważne są rozgrywki Ligi Narodów, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. To dzięki nim kadra mogła kuchennymi drzwiami awansować na Euro 2024.

Szkocja - Polska Gdzie oglądać mecz dzisiaj Liga Narodów 5.09.2024

Mecz Szkocja – Polska w Lidze Narodów zostanie rozegrany w czwartek 5 września 2024 r. Początek meczu Szkocja - Polska o godzinie 20.45 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Szkocja - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl

