Tak mama Roberta Lewandowskiego celebrowała jego bramki w meczu Polska - Wyspy Owcze! Piękne sceny

Podopieczni Fernando Santosa kontynuują walkę w eliminacjach mistrzostw Europy 2024. Niestety, do tej pory ich występy nie napawały kibiców optymizmem. Blamaż z Mołdawią, afery wokół drużyny narodowej i PZPN – to tylko część grzechów wokół kadry narodowej w ostatnim czasie. Nieco nadziei w serca kibiców miała wlać efektowna wygrana z Wyspami Owczymi. Pojawił się problem. Biało-czerwoni męczyli się z półamatorską drużyną rywali. Mimo to, trzy punkty zostają w Polsce.

Polska pokonała Wyspy Owcze 2:0, ale mecz nie przyniósł zbyt wiele radości kibicom zgromadzonym na Stadionie Narodowym. Po pierwszej połowie drużynę pożegnały potworne gwizdy. Zwycięstwo przyszło w ogromnych bólach. Dwa trafienia przyniósł naszej kadrze Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji narodowej otworzył wynik z rzutu karnego, a następnie po odrobinie magii w polu karnym podwyższył, ustalając wynik na 2:0. Robert Lewandowski został pożegnany pięknymi brawami. „Lewy” zrobił prezent nie tylko kibicom, ale także swojej żonie Annie, która w dniu meczu obchodziła urodziny.

Z trybun Biało-czerwonych dopingowała m.in. mama piłkarza pani Iwona Lewandowska. Kamery TVP Sport pokazały, jak szalała z radości po drugim trafieniu syna. Z kieliszkiem w ręku okazywała swoją ekscytację i dumę z potomka.

TOMASZEWSKI ZOBACZYŁ KONFERENCJĘ KADRY I ZŁAPAŁ SIĘ ZA GŁOWĘ. "BOŻE, DO CZEGO TO DOSZŁO?!"