Tak reprezentanci Polski zachowywali się w drodze do szatni po kompromitacji z Albanią! Nagranie trafiło do sieci, wymowny obrazek

Nie milkną echa ostatniego blamażu reprezentacji Polski, kiedy to na Air Albania Stadium biało-czerwoni przegrali 0:2 i bardzo utrudnili sobie ewentualny awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które odbędą się w Niemczech. Po zakończeniu spotkania kibice, dziennikarze oraz eksperci zaczęli pochylać się nie tylko nad postawą piłkarzy polskiej kadry, ale również nad pracą Fernando Santosa w naszym kraju i nie wyniknęło z tego nic dobrego dla Portugalczyka. Teraz w sieci pojawiło się również nagranie tego, jak biało-czerwoni zachowywali się w drodze z murawy do szatni.

Już same wywiady pomeczowe polskich piłkarzy jasno dawały do zrozumienia, że biało-czerwoni są nie tylko załamani, ale także zaskoczeni swoją słabą grą, jak miało to miejsce chociażby w przypadku Piotra Zielińskiego. Nagranie, które pojawiło się na kanale "Łączy nas piłka" na YouTube i przedstawiające kulisy meczu z Albanią udowadnia jednak, że reprezentanci Polski zdawali sobie sprawę z tego, że zawiedli.

Gdy tylko sędzia spotkania Albania - Polska zagwizdał po raz ostatni, biało-czerwoni w te pędy udali się z murawy i ławki rezerwowych w kierunku szatni. W tunelu do niej prowadzącym, piłkarzom towarzyszyła jeszcze kamera "Łączy nas piłka" i jak się okazuje, podopieczni Fernando Santosa szli w zupełnej ciszy, ze zwieszonymi głowami. Jedyny dźwięk stanowił stukot korków o podłogę.

