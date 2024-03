Tak UEFA płaci podczas mistrzostw Europy. Wielkie pieniądze do zgarnięcia, wszystko jasne

40 mln do kasy polskiej federacji za awans

Będzie to dla polskiej federacji solidny zastrzyk gotówki. Władze UEFA w tej edycji przeznaczyły na premie 331 mln euro. Każdy z uczestników dostanie za udział w turnieju 9,25 mln euro, co w przeliczeniu daje ok. 40 mln zł. Tyle właśnie trafi do kasy związku. Prawdopodobnie nasi piłkarze mogą liczyć na 25 procent z tej puli do podziału.

Skapnie też dla Fernando Santosa

Wprawdzie do finałów wprowadził nas trener Michał Probierz, ale na awansie kadry zarobi także Fernando Santos. To właśnie pod jego rządami rozpoczęliśmy bowiem eliminacje EURO 2024. W ich trakcie Portugalczyk został zwolniony, ale i tak należy mu się premia. Jak podaje sport.pl, będzie to 775 tys. zł.

Podział kasy w finałach

A jak wyglądają bonusy finansowe już w trakcie finałów? Wygrana w grupie to 1 mln euro, a remis 0,5 mln. Awans do fazy pucharowej to zysk w wysokości 1,5 mln. Pozostałe rundy: 1/4 finału – 2,5 mln; 1/2 finału – 4 mln; finalista – 5 mln; mistrz – 8 mln. W przypadku wygrania wszystkich meczów w turnieju można zgarnąć 28,5 mln euro.

