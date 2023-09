Taki wpis pojawił się u Czesława Michniewicza po kompromitacji Polski z Albania. Nikt się tego nie spodziewał

Fani nie utrzymali nerwów na wodzy! Zaczęli skandować do Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się przekleństwa

Reprezentacja Polski miała szansę wskoczyć na 1. miejsce w grupie eliminacji mistrzostw Europy, ale by tak się stało, musiała wygrać z Albanią. W ostatnich trzech meczach z tą drużyną (w 2021 również się z nimi mierzyliśmy, ale w eliminacjach mundialu) Polacy wygrywali z tym rywalem, jednak za każdym razem były to trudne mecze. Tym bardziej na wyjeździe, gdzie atmosfera jest wyjątkowo nieprzyjazna. Nie inaczej było tym razem, jednak teraz wygrać się nie udało, choć wydawało się, że nie będzie tak źle – Polacy wyszli na prowadzenie w 21. minucie, ale gola po długiej analizie cofnął VAR. Niestety, jeszcze przed przerwą Polska straciła pierwszą bramkę, a później także drugą i poniosła kolejną klęskę.

Tak bawi się Michniewicz po porażce reprezentacji

Na piłkarzy i selekcjonera spada zasłużona krytyka za strony dziennikarzy, ekspertów i kibiców. Fatalnie zaprezentował się m.in. Robert Lewandowski, od którego oczekuje się najwięcej ze względu na jego status. Wiele osób zaczyna się zastanawiać, co by było, gdyby Czesław Michniewicz pozostał na stanowisku – on bowiem wynikami (na pewno nie stylem gry) ostatecznie się bronił.

Tymczasem Czesław Michniewicz w swoim stylu zareagował na porażkę reprezentacji Polski. Gdy wszyscy publikowali swoje przemyślenia na temat meczu, Michniewicz udostępnił zdjęcie jak ogląda... finał US Open! Jego opinii, przynajmniej w najbliższym czasie, raczej nie uświadczymy, ale takie zdjęcia działają równie wymownie.