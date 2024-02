Takich słów od Kamila Glika nikt nie chciał usłyszeć. Niepokój jest coraz większy, poważna przestroga dla Probierza

Kamil Glik wróci do reprezentacji? Chce go tam znany ekspert, Probierz wysłucha jego słów?

Najpierw Estonia, a potem być może Finlandia albo Walia będą rywalami Polaków w barażach o mistrzostwa Europy. Będzie to ostatnia szansa, aby nie przerwać dobrej passy z ostatnich lat i ponownie pojawić się na dużej, piłkarskiej imprezie. Biało-czerwoni koncertowo zawalili eliminacje i nie wyszli z teoretycznie łatwej grupy, a ewentualny brak awansu na tegoroczne Euro mógłby mieć poważne konsekwencje w przyszłości. Dla Michała Probierza będzie to prawdopodobnie najtrudniejszy sprawdzian w trenerskiej karierze, a niewykluczone, że będzie musiał zmagać się ze sporymi problemami.

Probierz będzie miał duży problem?

Największe obawy dotyczą Piotra Zielińskiego. Niedawno potwierdziło się, że pomocnik reprezentacji Polski latem zmieni barwy klubowe i będzie występował w Interze Mediolan. Zawodnik skorzystał z możliwości wcześniejszego podpisania kontraktu. Problem jednak w tym, że taka decyzja Zielińskiego spowoduje, że zostanie on odsunięty od gry w Napoli, czego w przeszłości doświadczył choćby Arkadiusz Milik. A brak regularnej gry to zawsze duży problem dla piłkarza. Obawy co do dyspozycji Zielińskiego ma Kamil Glik.

Glik niepokoi się o formę Zielińskiego

- Klub najwcześniej zmieni od lipca, więc jeśli będzie gotowy na marcowe baraże, to na czerwcowe Euro - jeśli awansujemy - może być już bardzo ciężko - powiedział reprezentant Polski w rozmowie z portalem Interia.pl. - To jednak jest pół roku bez grania... Ale Piotrek na pewno wiedział, na co się pisze - podsumował obrońca Cracovii.