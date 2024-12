i Autor: PAWEL SKRABA/SE Matty Cash

Tego się po reprezentancie Polski niewielu spodziewało. A on naprawdę to powiedział! Krótko i wyraźnie

To jeden z wielkich nieobecnych Biało-Czerwonych w roku 2024. Matty Cash już na samym początku pierwszego tegorocznego meczu – półfinału baraży o EURO z Estonią – doznał urazu. I potem już nie otrzymał od Michała Probierza żadnego powołania: ani na turniej finałowy ME, ani na jesienne spotkania Ligi Narodów. W świątecznym przesłaniu do polskich kibiców sam zawodnik zadeklarował jednak… rychły powrót do zespołu narodowego. I wygłosił przy tym kilka słów w naszym języku, co do tej pory nie było sprawą oczywistą.