Ten gol Polaka zachwycił wszystkich. Jakub Piotrowski kandydatem do prestiżowej nagrody [WIDEO]

W barażowym meczu półfinałowym z Estonią, Piotrowski strzelił trzeciego gola. Uderzeniem Polaka zza pola karnego, po którym piłka idealnie wpadła w róg bramki zachwycili się nie tylko kibice, ale i eksperci. Gol został nominowany do najpiękniejszych strzelonych w barażach do Euro. W tym gronie znalazły się dwa gole strzelone przez Islandczyka Alberta Gudmundssona, w meczach z Izraelem i Ukrainą. Czwartym nominowanym jest trafienie Walijczyka Neco Williamsa w meczu z Finlandią.

Dodatkową szansą dla Piotrowskiego może być to, że tylko jego drużyna zwycięsko zakończyła baraże i zagra na Euro w Niemczech. Niespełna 27-letni pomocnik bułgarskiego Ludogorca miał znakomite wejście do reprezentacji, gdyż zagrał w niej do tej pory 5 razy, a na koncie ma już dwa strzelone gole i jedną asystę. W obecnym sezonie Piotrowski w 22. meczach ligowych zdobył 9 bramek, a sześć dołożył w europejskich pucharach. Według najnowszych informacji zainteresowanie pozyskaniem Polaka, którego bułgarski klub wycenia na 10 mln euro, wykazuje hiszpański Villarreal.

