To już koniec Roberta Lewandowdowskiego w reprezentacji? Co za słowa Bońka, od tego może wszystko zależeć

Dla Roberta Lewandowskiego mecz z Walią może być ostatnim w drużynie narodowej? Nie da się ukryć, że przegrany mecz z Walią, a w konsekwencji, brak awansu na mistrzostwa Europy, może zwiastować to, że napastnik Barcelony przestanie grać w polskich barwach, a przynajmniej to sugeruje Zbigniew Boniek. Padły wyjątkowo mocne słowa!

Robert Lewandowski przestanie grać w kadrze? Mocne słowa Bońka!

Jak stwierdził Boniek w rozmowie z "WP. SportoweFakty", jeśli Polska przegra z Walią, może to być ostatni występ Roberta Lewandowskiego w reprezentacji.

- Dla Lewandowskiego mecz z Walią będzie niesamowicie ważny, bo to spotkanie może skończyć jego karierę reprezentacyjną. Albo wręcz przeciwnie: dać mu ogromną szansę. W przypadku porażki trudno przypuszczać, że za dwa, trzy lata Robert będzie miał tę samą determinację, by wygrać coś z kadrą. Natomiast gdyby Polacy ograli Walię, niesamowicie nakręci go to przed mistrzostwami Europy - mówi Boniek.

Jak zaznacza były szef PZPN, Walijczycy wcale nie są aż takim faworytem spotkania.

- Jestem bardzo ciekawy tego meczu. Buduje się przed nim narrację, że to przeciwnik jest faworytem. Nie mam takiego wrażenia. Czeka nas trudne spotkanie z wymagającym rywalem, niemniej nasza drużyna jest silniejsza. Mamy piłkarzy o wyższej jakości niż Walijczycy - uważa były szef PZPN.