To polscy piłkarze myślą o Michale Probierzu. Kamil Grosicki się wygadał. Na to zwrócili uwagę

Michał Probierz przejął reprezentację Polski w bardzo trudnym momencie. Kadra po kadencji Fernando Santosa nie dość, że prezentowała się fatalnie wynikowo i w słabej grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy oddaliła się od awansu, to wydaje się, że i mentalnie piłkarze byli w słabej formie. Nieoczekiwanie sytuacja biało-czerwonych po zwycięstwie z Wyspami Owczymi zmieniła się diametralnie, bo dzięki korzystnym wynikom w innych meczach, Polacy odzyskali szansę na zajęcie drugiego miejsca w grupie i wywalczenie biletów do Niemiec. Wszystko zniweczył mecz z Mołdawią.

Remis na PGE Narodowym sprawił, że Polacy znów muszą liczyć na pomoc rywali, co jak zwykle może skończyć się źle. Probierz szansę na awans na Euro będzie miał jeszcze przez baraże i niewykluczone, że dwa najbliższe mecze będą dla niego szansą na przygotowanie drużyny pod swoją wizję. Ze słów Kamila Grosickiego, który rozmawiał z portalem WP SportoweFakty wynika, że piłkarze są zadowoleni ze współpracy z Probierzem.

- Zawodnicy na ostatnim zgrupowaniu chwalili trenera Probierza i to jaką komunikację ma z zawodnikami. Osobiście bardzo mi się podoba, jak on żyje meczem, jak przemawia, jak motywuje piłkarzy. Tak to trzeba robić. Ja wierzę, że reprezentacja pod wodzą trenera Probierza będzie osiągała sukcesy - przekonuje Grosicki. Sam zawodnik wierzy, że ponownie dostanie powołanie do kadry. - Jestem już doświadczonym graczem, ale cieszę się, że nadal jestem w kręgu zainteresowania selekcjonera. To największa duma dla mnie: reprezentować nasz kraj. Robię wszystko, by w tej kadrze nadal być. Czuję się w formie, czuję, że nadal jestem potrzebny tej reprezentacji - powiedział Grosicki.