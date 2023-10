To wyjątkowy nowicjusz wśród kadrowiczów, jego opowieść wywołuje ciarki. „Niedawno miałem kontrolny rezonans serca”

Fernando Santos skompromitowany do cna. Niesłusznie chwalono go za jeden gest, parodia

Pomocnik Piasta parę lat wstecz był podstawowym zawodnikiem młodzieżówki, prowadzonej przez Czesława Michniewicza, z którą zaliczył nawet start w finałach MME we Włoszech. Do Włoch krótko po tym turnieju wyjechał i wydawało się, że – z jego boiskowym charakterem i pracowitością – musi zaistnieć w tamtejszym futbolu i odnieść sukces.

Drogę w górę przerwały jednak dramatyczne wydarzenia: dwukrotna utrata przytomności (na treningu oraz w trakcie meczu) Kilkunastomiesięczne poszukiwanie przyczyn owych niepokojących incydentów nie przyniosło rozstrzygającej odpowiedzi, o czym Patryk Dziczek opowiadał „Super Expressowi” niemal dokładnie rok temu, po otrzymaniu zgody na wznowienie treningów i gry.

Swego rodzaju nagrodą za wytrwałość i niezłomność było umieszczenie jego nazwiska w szerokiej kadrze Polski na mundial w Katarze. Do wąskiej Michniewicz już go nie wybrał. - Nie, nie rozpaczałem. Oczywiście marzenie każdego chłopaka jest zagrać w reprezentacji. Ale ja przeszedłem tyle, że nauczyłem się cierpliwości. I wiem, że marzenia się spełniają. No bo przecież przez długi czas tylko one mi zostawały: marzenia o powrocie na boisko, potem do formy… - nawet dziś słuchacza przechodzą ciarki, kiedy Dziczek opowiada o minionym okresie walki o zdrowie.

- Niedawno miałem kontrolny rezonans serca. Wysłałem jego wyniki do Guido Pielesa, profesora kardiologii współpracującego z Manchesterem United oraz z organizatorami katarskiego mundialu. To on, wielki autorytet w tej dziedzinie, ostatecznie dał mi zgodę na powrót na boisko. A teraz potwierdził, że wspomniany wynik jest OK – opowiadał nam Dziczek po jednym z niedawnych spotkań ligowych Piasta.

Gdzie byłby dziś Patryk Dziczek, gdyby nie tajemnicza przypadłość? - Nie zastanawiam się nad tym, cieszę się tym , co jest. Kiedyś pojawiały się myśli: „co by było gdyby”. Ale je odrzuciłem. Najważniejsze, że wróciłem do gry. Mogło się przecież zdarzyć i tak, że dziś oglądałbym mecze jedynie sprzed telewizora – mówi gliwiczanin.

Niewykluczone, że w czwartkowy wieczór to jego oglądać będą na ekranie swych telewizorów miliony kibiców w Polsce! Początek meczu Biało-Czerwonych z Farerami w Torshavn – dziś o godz. 20.45. Transmisja w TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1.