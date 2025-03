Trzy tygodnie do meczów z Litwą i Maltą. Michał Probierz ma powody do radości

Łukasz Piszczek wraca do gry! Przełomowa decyzja miesiąc po zwolnieniu z Borussii Dortmund

Reprezentacja Polski zagra z Litwą i Maltą 21 oraz 24 marca, a ten miesiąc przyniósł świetne wieści z Meksyku i Grecji. Premierowe gole w nowych klubach z tych krajów zdobyli Mateusz Bogusz i Karol Świderski. Bogusz zdobył swoją pierwszą bramkę dla Cruz Azul w zremisowanym 1:1 wyjazdowym meczu z Mazatlan FC w lidze meksykańskiej. Piłkarz reprezentacji Polski podpisał czteroletni kontrakt z tym klubem pod koniec stycznia.

Według meksykańskich mediów Cruz Azul ubiegł kilka starających się o Bogusza drużyn z amerykańskiej ligi MLS. W poprzednim sezonie polski pomocnik robił furorę na boiskach USA, zdobywając 20 bramek i notując 11 asyst dla Los Angeles FC we wszystkich rozgrywkach. W czerwcu został uznany graczem miesiąca ligi MLS.

W reprezentacji Polski 23-letni Bogusz zadebiutował we wrześniu 2024 roku w przegranym 0:1 meczu z Chorwacją w Lidze Narodów. Wystąpił także w listopadowym spotkaniu z Portugalią (1:5) w tych rozgrywkach. W turnieju zamknięcia (Clausura) ligi meksykańskiej Cruz Azul zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 18 punktów w 10 meczach. Prowadzi Leon - 23 punkty w dziewięciu meczach.

Z kolei Karol Świderski zdobył bramkę dla Panathinaikosu Ateny w wygranym 2:0 meczu 25. kolejki greckiej ekstraklasy z Panetolikosem. To jego pierwszy gol dla "Koniczynek", których piłkarzem został w styczniu. Świderski otworzył wynik meczu w 32. minucie. W 79. trafił jeszcze Azzedine Ounahi. Napastnik reprezentacji Polski na boisku przebywał do 83. minuty, gdy został zmieniony. Bramki Panathinaikosu strzegł natomiast Bartłomiej Drągowski. W tabeli stołeczny klub zajmuje trzecie miejsce. Do prowadzącego Olympiakosu Pireus, który rozegrał jeden mecz mniej, traci pięć punktów.

