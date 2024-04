Tym na emeryturze zajmuje się Łukasz Piszczek. Można przetrzeć oczy ze zdziwienia, ogłosili jego potężny sukces, bijemy brawo!

Ranking FIFA to ranking wstydu! Wszystko przez reprezentację Rosji, to niepojęte

Łukasz Piszczek przez lata czarował kibiców. Wybitny reprezentant Polski i eks-gracz takich zespołów jak Hertha Berlin, czy BVB, jest już po latach gry w piłkę i wcale nie porzucił swojej wielkiej pasji! Okazuje się, że były obrońca został szkoleniowcem w LKS Goczałkowice-Zdrój, w którym ma już swój pierwszy sukces! Napisał z drużyną historię, wielkie brawa!

Łukasz Piszczek odniósł wielki sukces. Jego osiągnięcie budzi szacunek

Piszczek jako trener ekipy z Goczałkowic może już zapisać na swoich kartach pierwszy sukces. Wraż z drużyną udało mu się wygrać Puchar Polski w Podokręgu Tychy, ogrywając w finale ekipę Pniówka Pawłowice. Były piłkarz nie ukrywa radości z tego, co udało mu się osiągnąć.

– Tuż po meczu w naszym sztabie szkoleniowym zażartowałem, że to moje pierwsze trenerskie trofeum do gabloty. Zwycięstwo zawsze sprawia radość. W dodatku w historii naszego klubu jest to pierwsze takie osiągnięcie. Cieszymy się wszyscy, bo dla chłopaków też to jest ważne. Przekonali się, że finały są po to, żeby je wygrywać – przyznał były reprezentant Polski w rozmowie ze Śląskim Związkiem piłki Nożnej.