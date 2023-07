W takich luksusach wypoczywają Lewandowscy. Dziesiątki tysięcy złotych za pobyt! Przepych aż się wylewa

To był niebywale długi i trudny sezon dla najlepszych zawodników na świecie. Stało się tak przede wszystkim za sprawą nietypowego terminu rozgrywania mistrzostw świata, które odbyły się pod koniec 2022 roku, a nie jak to zazwyczaj bywa w okresie wakacyjnym. Natężenie meczów było więc spore i wielu piłkarzy mogło odczuwać już zmęczenie rozgrywkami. Teraz przyszedł czas na upragniony odpoczynek.

Lewandowscy wypoczywają w luksusach. Noc w hotelu kosztuje krocie

Urlopu nie marnuje również Robert Lewandowski. Od pewnego czasu w mediach społecznościowych piłkarza, jak i jego żony Anny Lewandowskiej pojawiają się zdjęcia z rodzinnych chwil. Niedawno wyszło na jaw, jaki kierunek obrała rodzina. Lewandowscy zatrzymali się w hotelu Regnum Carya na południowym zachodzie Turcji. Właścicielem obiektu jest Ali Safak Ozturk, turecki biznesmen, na którego weselu rok temu bawiła się najpopularniejsza para sportowa w Polsce.

Jak można się domyślić, obiekt Regnum Carya nie należy do najtańszych. Tygodniowy pobyt dla czteroosobowej rodziny to wydatek co najmniej... 87 tysięcy złotych. Rzecz jasna to jedna z najtańszych wersji, bo jeśli ktoś chciałby spędzić wakacje jeszcze bardziej ekskluzywnie, będzie musiał liczyć się z wydatkiem nawet 100 tysięcy złotych.