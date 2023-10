W takich warunkach zagrają Polacy. To wideo napawa niepokojem, ten szczegół rzuca się w oczy

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo zły okres i jeśli w najbliższym czasie nie przyjdzie poprawa gry i wyników, to będzie on jeszcze gorszy. Sytuacja jest do tego stopnia zła, że fani nie mają nawet pewności, czy pokonamy Wyspy Owcze! Wpływ na to mają także warunki, jakie panują obecnie w tym kraju, a są one co najmniej niekorzystne. Już wcześniej zapowiadano, że warunki w dniu meczu nie będą wymarzone, a piłkarzom miał przeszkadzać deszcz i przede wszystkim silny wiatr. To się niestety potwierdziło.

W takich warunkach zagrają Polacy. Wichura będzie sprzyjać miejscowym?

Z pewnością Farerzy są zdecydowanie bardziej przyzwyczajeni do warunków, jakie będą panowały w trakcie spotkania, ale trudno powiedzieć, jak silny wiatr miałby im pomagać. Wydaje się, że górnymi piłkami zagrywają często właśnie słabsze zespoły, by pominąć linię pomocy. Z drugiej strony Polacy również często opierają ataki na dośrodkowaniach ze skrzydeł, co wiatr może skutecznie uniemożliwić.

Kiepskie warunki jakie panują na stadionie świetnie ukazuje wideo pokazane przez profil „Łączy nas piłka” na portalu X (dawniej Twitter). Na nagraniu widać, jak silny wiatr szarpie falagami powiewającymi nad obiektem w Torshavn. Widać również dość obficie padający deszcz. Miejmy nadzieję, że mimo to Polacy będą w stanie udowodnić swoją wyższość nad rywalami.