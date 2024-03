Walia – Polska TRANSMISJA Baraże EURO 2024 Walia – Polska GDZIE OGLĄDAĆ? Walia – Polska na jakim kanale w TV? Walia – Polska STREAM ONLINE

Walijska policja ostrzega polskich kibiców! Za to grozi areszt i wysokie konsekwencje, wysłano potężne ostrzeżenie!

Reprezentacja Polski nie zdołała awansować na EURO 2024 mając w grupie za rywali Czechy, Albanię, Mołdawię i Wyspy Owcze, a z tego zestawu dalej przechodziły aż dwie drużyny. Na osiem meczów z tymi drużynami Polacy wygrali tylko trzy, z czego dwa z Wyspami Owczymi. Jedyną poza tymi wygraną był mecz domowy z Albanią, a na Czechach oraz Mołdawii Biało-Czerwoni zdobyli tylko po jednym punkcie! To właśnie porażka i remis z Mołdawią są najbardziej bolesne – gdyby Polacy zdobyli w starciu z tym rywalem komplet punktów, czego należało oczekiwać tak, jak w starciu z Wyspami Owczymi, to wywalczyliby awans.

Ostatecznie Polacy zajęli 3. miejsce w grupie, ale szansę na grę na EURO 2024 zachowali dzięki systemowi barażów. W nich trafiliśmy na Estonią (u siebie), a po pokonaniu jej okazało się, że naszym finałowym rywalem będzie Walia (na wyjeździe), która świetnie poradziła sobie z Finlandią, pokonując ją 4:1. Przy takim wyniku wygrana Biało-Czerwonych 5:1 nad Estonią nie robi większego wrażenia.

Mecz Walia – Polska w ramach baraży do EURO 2024 odbędzie się we wtorek, 26 marca. Start meczu zaplanowano na godzinę 20:45. TRANSMISJA TV z meczu Walia – Polska odbędzie się na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Premium Sport 1. STREAM ONLINE dostępny będzie za darmo na stronie sport.tvp.pl oraz na płatnej platformie Polsat Box GO. Relacja na żywo z meczu Walia – Polska na sport.se.pl, zapraszamy!