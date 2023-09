Wiadomo, czemu Skorupski nie przyjedzie na kadrę! Wysłano oficjalne oświadczenie, wszystko stało się jasne

Jak dobrze znasz rodzinę Lewandowskich? Czy pamiętasz najskrytsze tajemnice z ich życia? Pytanie ósme w tym QUIZIE rozbawi was do łez!

Łukasz Skorupski nie pojawi się na nadchodzących meczach reprezentacji Polski. W niedzielę 3 września 2023 roku pojawiły się informacje mówiące o tym, że bramkarz Bolonii zaczął zmagać się z problemami zdrowotnymi, a Fernando Santos w jego miejsce powołał Kamila Grabarę z FC Kopenhaga. Stan zdrowotny piłkarza Bolonii wzbudził wielkie wątpliwości wśród fanów, zważając na fakt, że dzień wcześniej Robert Lewandowski stwierdził, że golkiper kłamał w sprawie afery premiowej. Wiemy jednak, co ostatecznie stało się Skorupskiemu i czemu właściwie nie zobaczymy go w trakcie meczów z Wyspami Owczymi i z Albanią.

To dlatego Skorupski nie zagra w reprezentacji. Jest komunikat

Jak przytaczają media, PZPN miał dostać oficjalne potwierdzenie kontuzji Skorupskiego bezpośrednio od jego pracodawcy, włoskiej Bolonii, która miała przesłać do PZPN informację o kontuzji kostki bramkarza. Co ciekawe, dochodzenie do zdrowia bramkarza ma wyglądać tak, aby był gotowy już na kolejne spotkanie włoskiej Serie A.