Wojciech Szczęsny na dłużej w Barcelonie? Już o tym piszą, nagły zwrot akcji?

Wojciech Szczęsny będzie na dłużej piłkarzem Barcelony? Okazuje się, że Polak, mimo że ledwo co podpisał kontrakt z nową drużyną, to już teraz może być bliski dalszej gry dla nowego pracodawcy. Wszystko przez to, że uraz ter Stegena może być głębszy, niż pierwotnie zakładano, a piłkarz może mieć problem z tym, aby rozpocząć rozgrywki 2025/2026. W związku z tym Barcelona, zdaniem "Mundo Deportivo" może chcieć przekonywać Szczęsnego, aby ten został na dłużej.

Wojciech Szczęsny na dłużej w Barcelonie? Media mówią o tym wprost

Mimo że Szczęsny przeszedł jako opcja tymczasowa do drużyny Barcelony, to już teraz mówi się, że przygoda Polaka z hiszpańskim klubem "Dumy Katalonii" może potrwać dłużej. Wszystko przez to, że zdrowie ter Stegena jest w bardzo złym stanie i nie jest pewnym, aby był on w stanie rozpocząć rozgrywki 2025/2026 jako pierwszy bramkarz klubu.

- - Jeśli Polak się sprawdzi, to Barcelona rozważy przedłużenie jego kontraktu, by mieć klasowego bramkarza do powrotu ter Stegena - pisze Mundo Deportivo.

Mimo że kontrakt ter Stegena obowiązuje do 2028 roku, to władze klubu "Dumy Katalonii" już szukają jego potencjalnego następcy. Wśród nazwisk wymienia się Diogo Costę z Porto, Joana Garcię z Espanyolu czy Alvaro Vallesa z Las Palmas.