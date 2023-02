Wyjawili plany Fernando Santosa. Ważne spotkanie w czwartek, musi o tym porozmawiać z Kuleszą!

Fernando Santos odbędzie bardzo ważne spotkanie w czwartek. Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ma spotkać się z szefem PZPN, Cezarym Kuleszą i omówi z nim kwestie wspólnej pracy w ciągu najbliższych tygodni. Media podają informację.

Fernando Santos w drodze do Warszawy. Odbędzie niezwykle ważne spotkanie

Nominacja Fernando Santosa na trenera polskiej kadry spotkała się z wielkim entuzjazmem ze strony kibiców, szczególnie, że sam Portugalczyk zadeklarował chęć zamieszkania w Warszawie. Działacze związku mają, zdaniem Piotra Koźmińskiego z "WP. SportoweFakty" przedstawić byłemu szkoleniowcowi Portugalii warianty mieszkanowiowe, jednak nie będzie to jedyny cel wizyty szkoleniowca w stolicy Polski. W czwartek ma dojść do jego spotkania z Cezarym Kuleszą, w celu omówienia planów i założeń na następne tygodnie. Powodów do dyskusji bez wątpienia nie zabraknie - Portugalczyk w nowej roli debiutować będzie w arcywaznym meczu eliminacji mistrzostw Europy z Czechami, to też wydaje się, że kwalifikacje EURO będą jednym z ważniejszych tematów spotkania.