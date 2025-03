Wyliczyli szanse Polaków na baraże do mistrzostw świata. Wiemy, co czeka kadrę po męczarniach z Litwą i Maltą

Eliminacje MŚ: Takie szanse ma Polska na baraże mundialu

Czy było to udane zgrupowanie reprezentacji Polski? Biało-czerwoni wygrali dwa pierwsze mecze eliminacji mistrzostw świata z Litwą (1:0) i Maltą (2:0). Kibice byli jednak mocno rozczarowani występami podopiecznych Michała Probierza. Mimo to, z sześcioma punktami jesteśmy obecnie liderami tabeli, choć do gry nie weszła jeszcze Holandia, która po przegranej z Hiszpanią w Lidze Narodów do naszej grupy.

Eksperci z „We Global Football” wyliczyli szanse Biało-czerwonych na zajęcie drugiego miejsca w tabeli i dostanie się do baraży. Co ciekawe, podopieczni Michała Probierza przewodzą w tej tabeli. Szanse oceniono na ponad 80 procent. Na dalszych miejscach z dużą stratą znajdują się Czesi, Serbowie i Walijczycy.

Najmniejsze szanse w tym momencie ma... Anglia, która ma na to zaledwie 27% szans. Co ciekawe, Włosi mają 50% szans.

Szanse na baraże z drugiego miejsca według „We Global Football”

Polska - 80,4% Czechy - 66,1% Serbia - 64,7% Walia - 63,3% Bośnia - 59,2% Włochy - 50,2% Norwegia - 45,3% Rumunia - 32,9% Anglia - 27%

Kiedy Polska zagra kolejny mecz w eliminacjach mistrzostw świata?

Kolejne zgrupowanie reprezentacji narodowej odbędzie się w czerwcu. Biało-czerwoni zagrają najpierw sparing 6 czerwca z Mołdawią, a cztery dni później zmierzą się w eliminacjach mundialu z Finlandią (10 czerwca).