Wyzywające zdjęcie ukochanej Krychowiaka trafiło do sieci. Piersi Celii niemal wyskoczyły na wierzch. Uwielbia hardcore

Grzegorz Krychowiak w ostatnich latach nie może narzekać na nudę. Praktycznie każdy sezon wiąże się ze zmianą środowiska i miejsca do życia, a jego najnowszym wyborem jest Abha Club, do którego ściągnął go Czesław Michniewicz. Już 14 sierpnia klub Polaków zainauguruje rozgrywki saudyjskiej ekstraklasy hitowym meczem z Al-Hilal, które ściągnęło latem m.in. Kalidou Koulibaly'ego, Rubena Nevesa, Sergeja Milinkovicia-Savicia i Malcoma. To pokazuje, że już na starcie ligi Krychowiaka czeka wielkie wyzwanie, w którym z pewnością może liczyć na wsparcie pięknej żony. Celia już poprzedni sezon spędziła z nim w Arabii Saudyjskiej, a teraz będzie podobnie. Klimat na Półwyspie Arabskim bardzo jej odpowiada, jednak nawet podczas ostatniego pobytu w rodzinnej Francji 30-latka nie stroniła od skąpych kreacji.

Tuż przed startem nowego sezonu żona Krychowiaka spędziła wolne chwile w Paryżu. Jak przystało na stolicę mody, Celia mocno dbała o swoje stroje. Fani mogli podziwiać jej kreatywność w mediach społecznościowych, gdzie modelka zaprezentowała kilka zdjęć z ostatnich dni. Wielką uwagę przykuła już pierwsza fotografia, na której Francuzka zapozowała z lizakiem w ustach w niezwykle krótkim topie, odsłaniającym od dołu jej piersi. Do tego jej spodnie były rozpięte, a w oczy fanów rzucił się krzykliwy napis o wymownej treści.

Głównym punktem skąpego czarnego topu był napis o treści "J'adore hardcore", co oznacza po prostu "Uwielbiam hardcore". Trzeba przyznać, że całość tej kompozycji jest naprawdę prowokacyjna, tym bardziej że chodzi o żonę 98-krotnego reprezentanta Polski, której profil na Instagramie śledzi ponad 175 tysięcy użytkowników. Celia już w przeszłości udowadniała, że w swoim ciele czuje się doskonale i nie wstydzi się go odsłaniać, jednak jej najnowsza publikacja budzi skrajne emocje.