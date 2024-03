Z kim Polska może zagrać na Euro 2024? Euro 2024: Potencjalna grupa Polski na mistrzostwach Europy w Niemczech

Euro 2024: Z kim Polska może zagrać na Euro 2024? Grupa Polski

Reprezentacja Polski nie zaliczyła eliminacji do mistrzostw Europy 2024 do udanych. Zdaniem kibiców, Biało-czerwoni mieli być faworytami do awansu z grupy. Po licznych wpadkach i aż trzech porażkach, Polacy zajęli dopiero trzecie miejsce. Dość powiedzieć, że nasza kadra wygrała jedynie z Wyspami Owczymi i raz z Albanią. Pozostałe spotkania kończyły się remisami lub porażkami.

Biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce w grupie, tracąc po cztery punkty do Albanii i Czech. Polska trafiła do pierwszej ścieżki baraży do Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza w pierwszym spotkaniu pokonali Estonię 5:1. W drugim półfinale Walia wygrała 4:1 z Finlandią. Mecz o awans do Euro 2024 odbędzie się we wtorek, 26 marca o 20:45.

Potencjalna grupa Polski na Euro 2024

Losowanie grup mistrzostw Europy 2024 odbyło się 2 grudnia 2023 roku w Hamburgu. Reprezentacje mierzące się w barażach trafiły do czwartego koszyka. Zwycięzca ścieżki A trafi do grupy D.

W przypadku wygranej w meczu Polska – Walia, Biało-czerwonych czekać będzie bardzo poważne wyzwanie. W grupie D, oprócz wygranej kadry ze ścieżki A zagrają Holendrzy, Austriacy i Francuzi.

Grupa D – potencjalna grupa Polski na Euro 2024