Wielka tajemnica kadry przed meczem Polska - Walia. Pytanie padło na konferencji! Piłkarze nie wiedzieli, czy odpowiedzieć [WIDEO]

Polscy piłkarze rozgromili Estonię 5:1 w półfinale baraży do mistrzostw Europy 2024. Przed kadrą prowadzoną przez Michała Probierza poważne wyzwanie i najważniejszy mecz w tym roku. Spotkanie z Walią zadecyduje o tym, która reprezentacja będzie rywalizowała o miano najlepszej na Starym Kontynencie. Biało-czerwoni szykują się do meczu w Warszawie i wylecą do Cardiff, gdzie odbędzie się decydująca batalia o wyjazd na Euro 2024.

Probierz zostanie zwolniony, jeśli nie awansuje do EURO? Ujawnili kontrakt trenera, wszystko staje się jasne!

Polska – Walia. Tajemnicza odpowiedź na pytanie na konferencji

Niektóre pytania dziennikarzy podczas pierwszego zgrupowania kadry w 2024 roku wzbudziły duże emocje. Wielkim viralem stało się pytanie dotyczące tego, czy Robert Lewandowski jest „żugajką”, czyli oddaną fanką influencerki Julii Żugaj.

Podczas niedzielnej konferencji padło kolejne pytanie, które wzbudziło konsternację. Podopieczni Michała Probierza nie tylko przygotowują się do spotkania, ale także zaciskają więzi między sobą.

- Dotarły do nas informacje, że byliście dzisiaj w kinie. Możesz zdradzić, co to był za film i czy go polecasz? - zapytał jeden z dziennikarzy. - No, może niech to zostanie naszą tajemnicą – odpowiedział Emil Kopański, trzeci uczestnik konferencji.

Nicola Zalewski i Bartosz Slisz jedynie wymownie się uśmiechnęli i nie zabrali głosu w tej sprawie.

Olbrzymia stawka meczu z Walią! Mowa o kosmicznych pieniądzach, Mateusz Borek się wygadał

Ściśle tajne 🚨 Co też mogli oglądać kadrowicze... 🤔 pic.twitter.com/zduUt3KUZD— TVP SPORT (@sport_tvppl) March 24, 2024

Kiedy mecz Polska – Walia o wyjazd na Euro 2024?

Mecz Polska – Walia zadecyduje o awansie na piłkarskie mistrzostwa Europy w Niemczech. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 26 marca. Początek rywalizacji między Polską a Walią zaplanowano na godzinę 20:45.

Spotkanie Polska – Walia odbędzie się w Cardiff na Cardiff City Stadium, który może pomieścić 33 tysiące widzów.