Z kim Polska zagra w barażach o Euro 2024? [AKTUALIZACJA]

Po remisie 1:1 z Czechami reprezentacja Polski już na pewno nie zajmie drugiego miejsca w grupie. Pozostanie nam walka w barażach, co jest już pewne (do wczoraj nie byliśmy pewnie kwalifikacji do fazy play-off). Zagra w nich 12 zespołów na podstawie wyników w Lidze Narodów. Powstaną trzy dwuetapowe ścieżki (dla dywizji A, B i C), w każdej po cztery reprezentacje. W naszej ścieżce (dywizja A) o jedno miejsce zagrają cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły w LN, które nie wywalczą do tej pory awansu. W przypadku, gdy w danej dywizji nie będzie odpowiedniej liczby drużyn, to w pierwszej kolejności dołącza się do niej najlepszą drużynę dywizji D, która nie uzyskała awansu. W dalszej kolejności drużyny z dywizji B, ale nie mogą być to zwycięzcy grup w Lidze Narodów.

Eliminacje Euro 2024: Z kim Polska gra w barażach?

Na chwilę obecną, Polka jest najwyżej sklasyfikowanym zespołem z Ligi Narodów, który znajduje się poza miejscami gwarantującymi bezpośredni awans. Drużyny z dywizji A Ligi Narodów, które wciąż mogą nie zakwalifikować się bezpośrednio do ME, to Włochy i Chorwacja (wyżej niż Polska w rankingu LN) oraz Walia i Czechy (niżej niż Polska). W przypadku Czechów jest to mało prawdopodobne, bo musieliby przegrać u siebie z Mołdawią.

Z kim Polska zagra w barażach eliminacji Euro 2024

Na podstawie wyników Ligi Narodów i aktualnej sytuacji w tabelach el. Euro 2024, najbardziej prawdopodobna nasza ścieżka barażowa jest taka, że Polska zagra w półfinale z Estonią (u siebie). W naszej ścieżce znalazłaby się również Walia. Czwartym zespołem byłaby Finlandia, Ukraina lub Islandia (wyłoniony zespół w drodze losowania).

To wszystko może się zmienić, a scenariuszy jest wciąż całkiem sporo. Włosi mogą znów spaść na 3. miejsce. Stanie się tak, jeżeli w ostatniej kolejce przegrają na wyjeździe z Ukrainą. Na 3. miejsce w grupie może też spaść Chorwacja, ale teraz jest to już mało prawdopodobne (musiałaby nie wygrać u siebie z Armenią, a Walia pokonać Turcję). Jeżeli Włochy lub Chorwacja nie wywalczą bezpośredniego awansu, wskoczą do naszej ścieżki barażowej i to jedna z tych drużyn zagra w półfinale z Estonią (zakładając, że nie będzie czterech drużyn z bez bezpośredniego awansu z Dywizji A Ligi Narodów). Nam przypadłby wtedy trudniejszy rywal. Wszystko rozstrzygnie się we wtorek 21 listopada, po ostatnich meczach w fazie grupowej. Losowanie 23 listopada wyłoni gospodarzy finałów

