Mecz Polska – Malta to drugie spotkanie podopiecznych Michała Probierza w tej edycji eliminacji mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni nie poradzili sobie najlepiej w pierwszym meczu. Choć wygrali z Litwą, to wynik i styl pozostawiał wiele do życzenia. Jedyną bramkę ze zdecydowanie niżej notowanymi rywalami zdobył Robert Lewandowski. Kibice byli rozczarowani tym, co zaprezentowali nasi kadrowicze.

Szansa na zmazanie złego wizerunku już w ten poniedziałek. 24 marca, znów na PGE Narodowym, Polska zagra z Maltą. Zdecydowanymi faworytami są oczywiście piłkarze Michała Probierza. Kibice obawiają się jednak o poważne problemy. Nic dziwnego – kadra gra niezwykle nierówno i nie wiadomo, czego dokładnie spodziewać się po naszych piłkarzach.

Przed meczem postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję o wynik meczu i szanse na wygraną. Odpowiedź była rozbrajająca. AI jest niezwykle pozytywnie nastawiona do dobrego wyniku Polaków. Wprost zostaliśmy nazwani zdecydowanym faworytem.

Co odpowiedziała sztuczna inteligencja w sprawie meczu Polska – Malta?

"Analizując historię bezpośrednich spotkań, Polska i Malta mierzyły się czterokrotnie, za każdym razem wygrywała Polska, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Łączny bilans bramkowy tych meczów to 13:0 na korzyść Polski. ​

Biorąc pod uwagę obecną formę obu drużyn, historię bezpośrednich spotkań oraz różnicę w poziomie sportowym, Polska jest zdecydowanym faworytem w dzisiejszym meczu i powinna odnieść zwycięstwo."

