W Holandii zupełnie się z tą opinią na temat polskiej reprezentacji nie kryją. Takie słowa musiały paść

Syn byłego dyrektora naszej reprezentacji (za kadencji Leo Beenhakkera) niemal wprost cytuje w ten sposób wspomnianego Koemana. - To są słabi rywale – dodaje, przywołując w ten sposób głosy holenderskich mediów, jasno i bezceremonialnie oceniających obecne możliwości m.in. podopiecznych Michała Probierza, ale też pozostałych drużyn w grupie, do której „wpadli” w niedzielny wieczór Holendrzy. „Liczyłem na półfinał Ligi Narodów. Ale jestem zadowolony, że w eliminacjach mundialu trafiliśmy do grupy, w której chciałem być” – mówił Ronald Koeman po końcowym gwizdku.

Po czwartkowym remisie w Rotterdamie, w niedzielę w Walencji gospodarze trzykrotnie obejmowali prowadzenie, i trzykrotnie – dzięki trafieniom Memphisa Depaya, debiutanta Iana Maatsena oraz Xaviego Simonsa – „Pomarańczowi” potrafili wyrównać i doprowadzić do karnych!

Prosto z Holandii pytanie o przyszłość Michała Probierza

- Dziesięć bramek w dwóch meczach? To najpiękniejsza twarz dzisiejszego futbolu, za którą kibic jest gotów zapłacić każde pieniądze! - de Zeeuw junior komplementuje obie jedenastki. - W poniedziałek rozmawiałem o tym meczu z moimi studentami. Nawet ci, którzy piłką się nie pasjonują, przyznawali, że z zainteresowaniem go obejrzeli! - podkreśla nasz rozmówca.

- A wiadomo, jak na tym tle wyglądało spotkanie Polski z Litwą… Przecież dobrych piłkarzy Polakom nie brakuje, za to zupełnie nie widać u nich radości z gry. Może naprawdę trzeba się zastanowić nad zmianą selekcjonera Biało-Czerwonych? - zastanawia się de Zeeuw.

„Pomarańczowi” boje grupowe w kwalifikacjach MŚ rozpoczną czerwcowymi spotkaniami z Finlandią (wyjazd) i Maltą (d). Mecz Holandia – Polska rozegrany zostanie 4 września. Rewanż – 14 listopada.

