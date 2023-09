Zapytano Polaków, czy Lewandowski powinien stracić opaskę kapitańską. Szokujące wyniki, kibice nie mieli litości dla kapitana kadry

Robert Lewandowski jest bez wątpienia postacią wybitną w polskiej piłce i według niektórych jest uznawany za najlepszego piłkarza w historii naszego kraju. Za takim stwierdzeniem przemawia wiele argumentów i na horyzoncie póki co nie widać kolejnego piłkarza w naszym kraju, który mógłby choćby zbliżyć się do osiągnięć Lewego. W ostatnim czasie jednak nie radzi on sobie tak, jak oczekują od niego kibice. Dużo w ostatnim czasie oberwało się Lewandowskiego za fakt, że chciał nadać nowej tożsamości kadrze, a skończyło się kolejną porażką i niemal przekreśleniem szans na bezpośredni awans na EURO 2024. Sam napastnik Barcelony podkreślał, że reprezentacji potrzebna jest osobowości i liderzy, którzy ją podniosą w trudnych momentach. Kibice zarzucają mu jednak, że on sam, jako kapitan, nie potrafi w tej roli się sprawdzić. Wyniki sondażu na temat tego, czy Lewandowski dalej powinien być kapitan, są bardzo wymowne.

Większość kibiców chce odebrania Lewandowskiemu opaski kapitańskiej!

Temat ewentualnego odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu pojawił się niedawno w dyskusji głównie wśród kibiców. Bardzo ostro zareagował na to m.in. Dariusz Szpakowski, ale sondaż Instytu Badań Pollster pokazuje, że fanów chcących zmiany kapitana jest naprawdę wielu! – Czy zamiast Roberta Lewandowskiego kapitanem reprezentacji Polski powinien zostać inny piłkarz np. Wojciech Szczęsny? – brzmiało dokładnie pytanie zadawane w sondażu. Wyniki okazały się dość zaskakujące. Wielu Polaków nie miało konkretnego zdania na ten temat i „nie wiem/trudno powiedzieć” odpowiedziało aż 34% osób.

Wyniki tych zdecydowanych nie są jednak optymistyczne dla Lewandowskiego. Na pytanie o przekazanie opaski kapitańskiej innemu zawodnikowi „zdecydowanie tak” odpowiedziało 20%, a „raczej tak” 16%. „Raczej nie” odpowiedziało 18% badanych, a „zdecydowanie nie” 12%. To oznacza, że za odebraniem opaski było 36% osób, a za pozostawieniem jej Lewandowskiemu 30%. Jeśli odliczymy od wyniku osoby niezdecydowane, układa się to następująco – zdecydowanie tak 30%, raczej tak 24% (łącznie 54%), raczej nie 27% i zdecydowanie nie 19% (łącznie 46%). To oznacza, że większość osób zdecydowanych jest za odebraniem Lewandowskiemu opaski kapitańskiej! Pamiętajmy, że Michał Probierz, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, póki co zapowiedział, że Lewandowski zachowa swoją rolę w kadrze.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na panelu badawczym Reaktor Opinii w dniach 21-22.09.2023 roku metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.