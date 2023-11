Zbigniew Boniek brutalnie przejechał się po Przemysławie Czarnku. Wytknął mu wygląd. Ma dla ministra jedno życzenie

Reprezentant Polski zrobił to specjalnie dla kadry! Mało kto by się na to zdecydował, wielkie poświęcenie dla drużyny!

Zbigniew Boniek wciąż jest postacią budzącą duże zainteresowanie wśród polskich kibiców, choć przestał pełnić rolę najważniejszej osoby w polskiej piłce ponad dwa lata temu. Boniek pełni bowiem funkcję wiceprezydenta UEFA, często udziela się na piłkarskie temu i jest zapraszany jako ekspert do kolejnych wywiadów i występów w studiu. Były prezes PZPN jest także bardzo aktywny na portalu X, gdzie nierzadko wywołuje swoimi komentarzami wiele emocji. W ostatnim czasie były piłkarz Romy czy Juventusu zaczął więcej pisać o polityce i to mocno uderzając we wciąż obecny obóz rządzący. Teraz wdał się w słowną przepychankę z Przemysławem Czarnkiem, a w jednej z odpowiedzi zacytował mu wiersz Tuwima, co spotkało się z reakcją dziesiątek tysięcy internautów. Minister edukacji nie schował głowy w piasek i odpowiedział Bońkowi, ale ten miał gotową już kolejną ripostę.

Boniek ostro przejechał się po Czarnku, spodziewana reakcja

W jednym ze swoich wpisów Przemysław Czarnek miał wytknąć Bońkowi jego wiek. 67-latek szybko odbił piłeczkę i zwrócił uwagę na posturę ministra edukacji. – Pan Czarnek wypominał mi wczoraj mój wiek. A ja mu życzę żeby dożył moich lat (musi się za siebie wziąć, bo widzę otyłość galopującą) i był w takiej kondycji jak ja teraz. Miłego weekendu – napisał Zbigniew Boniek na X w sobotni poranek.

Kolejna odsłona słownej utarczki znów bardzo przypadła do gustu internautom, którzy polubili ten wpis kilkanaście tysięcy razy. Większość w komentarzach dopinguje Bońka, choć pojawiają się także takie, które nawołują do zaprzestania obraźliwych komentarzy z obu stron. Trudno jednak spodziewać się po byłym prezesie PZPN wysłuchania takich nawoływań, więc niewykluczone, że już niedługo znów oberwie się któremuś politykowi.

