- Mnie się zawsze wydaje, że takie kontuzje po meczu są trochę dziwne. Robert musi umieć sobą zarządzać. Ma 36 lat. Pewnie go te plecy pobolewają troszeczkę, bo tam wcześniej też coś z nimi miał. Zadam ci inne pytanie. Czy jakby to były dwa mecze o tytuł mistrza świata, to Robert by przyjechał czy nie przyjechał? Robert by przyjechał. W związku z tym Robert w wieku 36 lat chce sobie troszeczkę odpuścić, chce się podleczyć i musimy sobie poradzić bez Roberta – mówił w programie „Prawda Futbolu”.