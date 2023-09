Zbigniew Boniek przejechał się po Lewandowskim. Wszystko przez głośny wywiad, zwrócił uwagę na szczegół

Żona Grzegorza Krychowiaka naprawdę założyła to do restauracji. Celia Krychowiak świeci dekoltem w miejscu publicznym

Robert Lewandowski w ostatnich dniach znalazł się na celowniku całej Polski. Kapitan polskiej kadry udzielił bardzo głośnego wywiadu, w którym bez ogródek powiedział o problemach reprezentacji, nawet tak nieprzyjemnych, jak aferia premiowa. Słowa Lewandowskiego skomentował w programie "Prawda Futbolu" Zbigniew Boniek, który przyznał, że Lewandowski swoim wywiadem popełnił jeden błąd. Były szef PZPN zwrócił uwagę na szczegóły.

Zbigniew Boniek szczerze o wywiadzie Lewandowskiego. Wskazał jeden błąd

Jak powiedział były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej, Lewandowski popełnił błąd, przekazując tak mocne informacje medialne po pół roku od ich zaistnienia. Zbigniew Boniek jest zdecydowanego poglądu, że doradcy Lewandowskiego, który ich bardzo słucha, źle radzą swojemu klientowi.

- Robertowi pewnie ktoś coś podpowiada, ale to są złe podpowiedzi. Jeśli chcesz coś powiedzieć na temat afery premiowej, to mówisz to dzień później. Jeżeli uważasz, że Skorupski coś powiedział, to się wypowiadasz na ten temat dzień później. Nie trzeba do tego pół roku przygotowań - powiedział Zbigniew Boniek w programie "Prawda Futbolu".