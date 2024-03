Zbigniew Boniek z ważną radą dla Nikoli Zalewskiego. Wie, że to może nic nie dać

Jan Tomaszewski porównał się do Wojciecha Szczęsnego. Powiedział wprost, kto jest lepszy, zero wątpliwości

Nikola Zalewski podczas marcowego zgrupowania prezentował się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Zdarzało się, że błyszczał na tle rywali z Walii i Estonii. W Serie A rozegrał rozegrał jednak zaledwie 706 minut w 18 meczach, tylko 7 z nich rozpoczynał w podstawowym składzie. 22-latek cieszył się dość sporym zaufaniem Jose Mourinho, którego kilka tygodni temu zastąpił Daniele De Rossi. Włoch z kolei nie jest przekonany do umiejętności Zalewskiego.

O komentarz zapytany został Zbigniew Boniek, który udzielił wywiadu portalowi meczyki.pl. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, że Zalewski powinien zostać zwolniony z presji, wybierając klub ze środka tabeli. – Jeśli Nikola miałby opuścić AS Roma, to powinien pójść do słabszego klubu z mniejszą presją. W Rzymie wymaga się pokazywania umiejętności w każdym meczu, tutaj każdy dźwiga na swoich barkach spory ciężar. W przypadku opuszczenia „Giallorossich” idealnym rozwiązaniem wydaje się klub ze środka tabeli. Takie rozwiązanie mogłoby przynieść Nikoli Zalewskiemu stabilność i rozwój. Miejmy nadzieję jednak, że udowodni swoją wartość i zostanie w obecnym zespole – oznajmił "Zibi", dodając: Wiem, że Nicola kocha Rzym. Kocha też Romę. Jemu nie będzie się spieszyć ze zmianą klubu, ale z drugiej strony kariera piłkarza jest krótka i trzeba zrobić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepsze sukcesy i mieć z tego satysfakcję.

