Zbigniew Boniek zareagował na decyzję Michała Probierza. Nie ma cienia wątpliwości, co za słowa przed Portugalią!

Reprezentacja Polski już za kilka godzin rozegra spotkanie w Lidze Narodów przeciwko Portugalii, a wiele wskazuje na to, że w drużynie narodowej od pierwszej minuty zagra Maximillian Oyedele. Piłkarz wzbudza wśród polskich kibiców bardzo duże emocje, a na jego temat postanowił wypowiedzieć się Zbigniew Boniek, który nie ukrywa tego, co sądzi o młodym zawodniku warszawskiej Legii.

Boniek szczerze o Oyedele. Nie ukrywa tego nawet na chwilę

Powołanie Oyedele wzbudzało wielkie emocje. Po tym, jak zawodnik dołączył do Legii z Manchesteru United nie zagrał dużo w polskiej Ekstraklasie, jednakże zyskał sobie przychylność Michała Probierza. Decyzja selekcjonera względem tego, aby dawać szanse pomocnikowi, spodobała się Bońkowi, który określa zawodnika łatką wielkiego piłkarskiego talentu.

- Jak na swój wiek, w ostatnich dwóch meczach zaskoczył mnie pozytywnie. Dojrzałością, inteligentnym odbiorem piłki i rozrzuceniem jej do kolegów. Czasami schodzi ze swojej pozycji, to jest normalne w jego wieku. W tej sytuacji rywale mu uciekają i musi za nimi gonić, a na tej pozycji to jest niebezpieczne (...) Ciekawy chłopak. Dziś jest taka "Oyedelemania" w Polsce. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale sprawia pozytywne wrażenie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie przypadek podobny do Pedy - mówi były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".