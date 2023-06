Zbigniew Boniek zdecydowanie zwrócił się do Jakuba Błaszczykowskiego przed jego pożegnaniem. Były prezes PZPN walnął prosto z mostu

Mimo że reprezentacja Polski zagra w czerwcu kolejny eliminacyjny mecz do Euro 2024 z Mołdawią, to właśnie towarzyskie starcie z Niemcami budzi wśród kibiców zdecydowanie większe emocje. Także ze względu na Jakuba Błaszczykowskiego, który po raz ostatni zagra w kadrze i oficjalnie zakończy reprezentacyjną karierę. Pożegnanie 108-krotnego reprezentanta od dłuższego czasu rozgrzewa serca kibiców, zwłaszcza że nie wszystkie szczegóły są znane. Do meczu z Niemcami na PGE Narodowym w Warszawie pozostały już tylko dwa dni, a 37-latek w dalszym ciągu nie dołączył do drużyny. Prawdopodobnie przyjedzie na samo piątkowe spotkanie i wciąż są wątpliwości, jak długo będzie przebywał na boisku. Niezależnie od tego, wiadomo że 16 czerwca odbędzie się jego wielkie święto i z pewnością chwile te wzruszą miliony polskich kibiców. Wśród nich będzie też Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek zdecydowanie zwrócił się do Błaszczykowskiego przed pożegnaniem

- Kuba absolutnie zasługuje na pożegnanie. Był zawodnikiem, który odegrał bardzo dużą rolę w ostatnich dziesięciu latach w reprezentacji. Miał znakomite mecze - zapamiętamy go z kilku pięknych goli i asyst - powiedział były prezes PZPN na kanale "Prawda Futbolu". Boniek przypomniał m.in. Euro 2012 i asystę do Roberta Lewandowskiego w meczu z Grecją czy pięknego gola przeciwko Rosji. Nie zabrakło też bolesnego wspomnienia z ćwierćfinału Euro 2016 przeciwko Portugalii. - To jest wpisane w karierę piłkarza. Kibice powinni sprawić mu wielką frajdę i właściwie go pożegnać - stwierdził 67-latek.

Błaszczykowski niedawno wrócił do gry po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. W końcówce sezonu dwukrotnie wszedł z ławki w meczach Wisły Kraków, ale spędził na boisku zaledwie 19 minut. "Biała Gwiazda" nie spełniła też celu i nie wróciła do Ekstraklasy, a kolejne rozgrywki spędzi w Fortuna 1. Lidze. To wszystko sprawia, że Boniek zdecydowanie odradza wybitnemu reprezentantowi kontynuowanie kariery. - Nie wiem, czy dalej chce grać w piłkę, ale ja bym mu to odradzał. To jest jednak jego sprawa - ocenił były piłkarz m.in. Juventusu i AS Roma.