Zdębieliśmy po zobaczeniu, jak naprawdę wygląda ciało 67-letniego Zbigniewa Bońka! Były prezes PZPN zdjął koszulkę i... dla wielu to może być szok

Po udanej karierze piłkarskiej, a później funkcji chociażby prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, obecnie Zbigniew Boniek cieszy się życiem, spędza mnóstwo czasu ze swoją rodziną, a dodatkowo jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje znaczną część swojego życia, m.in. to, jak mieszka. Pomimo 67 lat na karku, były prezes PZPN różni się od wielu emerytowanych piłkarzy, którzy po odwieszeniu butów na kołek w momencie przestali dbać o swoją formę fizyczną, co potwierdzają ostatnie zdjęcia Zbigniewa Bońka z plaży.

Tak naprawdę wygląda ciało 67-letniego Zbigniewa Bońka. Były prezes PZPN przyłapany na włoskiej plaży

Był szef polskiej federacji piłkarskiej wciąż może pochwalić się bardzo dobrą, jak na swój wiek formą fizyczną, której bez dwóch zdań może pozazdrościć mu wielu ludzi nie tylko zbliżonych do niego wiekiem. Zbigniew Boniek został przyłapany na włoskiej plaży podczas wypoczynku ze swoją rodziną, a zdjęcia te dobitnie pokazują, że nawet zbliżając się do siedemdziesiątki można pochwalić się dobrą sylwetką, co dla wielu osób może być szokiem. Zobaczcie sami, jak wygląda ciało 67-letniego Zbigniewa Bońka, zaglądając do galerii zdjęć poniżej!