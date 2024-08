Złapaliśmy się za głowę przez to, co dzieje się w reprezentacji Polski! Prawdziwy koszmar Michała Probierza, wygląda to źle

Olbrzymie kłopoty w reprezentacji Polski

Nowy sezon 2024/2025 dopiero się rozpoczyna, a kibice reprezentacji Polski już mogą patrzeć z niepokojem na to, w jakiej sytuacji znaleźli się poszczególni piłkarze biało-czerwonych. Już 5 września podopieczni selekcjonera Michała Probierza rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Narodów, mierząc się na wyjeździe ze Szkocją. Zaledwie kilka dni później zagrają z Chorwacją, również na wyjeździe. Spośród zawodników, którzy grają na co dzień w zagranicznych ligach, tylko Robert Lewandowski może pochwalić się mocną pozycją w swoim klubie. Jeden z największych filarów kadry, Wojciech Szczęsny niedawno rozwiązał kontrakt z Juventusem i obecnie pozostaje bez zatrudnienia, co z pewnością nie pomaga w utrzymaniu rytmu meczowego. Im dalej w głąb reprezentacji, tym sytuacja wydaje się być coraz gorsza. Chociażby w przypadku Jakuba Kiwiora. Po przyjściu do Arsenalu Riccardo Calafioriego z Bolonii, polski obrońca nawet nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie 1. kolejki z Wolves.

Koszmar Michała Probierza staje się faktem

Kolejny z defensorów biało-czerwonych, Jan Bednarek co prawda wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Newcastle, ale został zmieniony przed końcem spotkania i nie udało mu się zachować czystego konta. Sprawa wygląda jeszcze gorzej w drugiej linii. Nicola Zalewski w pierwszym meczu sezonu w Serie A nie wykorzystał swojej szansy i zszedł po niecałych 70. minutach meczu z Cagliari. Jakub Moder z kolei w ogóle nie może liczyć na grę, bowiem nowy trener Brighton, Fabian Hurzeler nie widzi dla niego miejsca w składzie i Polak nie wszedł na murawę nawet w meczach przedsezonowych.

Piotr Zieliński po przenosinach z Napoli do Interu, na nowo musi wypracować sobie pozycję w zespole, co wcale nie będzie takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. - Będzie Piotrkowi trudniej o grę (...) Pierwszym wyborem jest Henrik Mchitarjan, on ma pewną pozycję. Na pocieszenie dodam, że Ormianin ma już swoje lata, dlatego będzie zmieniany. - szuka pozytywów w sytuacji Polaka Piotr Czachowski cytowany przez "WP Sportowe Fakty". Jednym z niewielu pozytywów obecnej sytuacji Polaków za granicą może być fakt, że Jose Mourinho, który objął drużynę Fenerbahce chętnie stawia na Sebastiana Szymańskiego, jednak 25-latek do tej pory ma ogromne problemy z przełożeniem swoich występów z klubu na reprezentację. Pierwszy mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów już 5 września.