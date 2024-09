Zlatko Dalić o wyzwaniach i problemach na starcie Ligi Narodów. W to celuje reprezentacja Chorwacji

Grzegorz Lato przed wrześniowymi meczami Ligi Narodów ma prośbę do Roberta Lewandowskiego. Zgadzacie się z nim? [ROZMOWA SE]

Chorwacja zmagania w Lidze Narodów zaczyna od wyjazdowego starcia z Portugalią (5.08). Selekcjoner Zlatko Dalić musiał dokonać kilku roszad w składzie kadry. Dodatkowe powołania otrzymali: napastnik Marko Pjaca i pomocnik Nikola Moro. Wypadli za to kontuzjowani gracze: Martin Erlić, Josip Stanisić, Lovro Majer. Ale nie wiadomo, czy to koniec kłopotów. - To skomplikowało nam plany - powiedział trener Zlatko Dalić podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle problemów. Mam nadzieję, że dokonamy wyboru najlepszego możliwego składu. Zarówno z Portugalią, jak i Polską zagramy o pełną pulę. Potrzebujemy dobrych wyników - zaznaczył.

Selekcjoner chorwackiej kadry przyznał, co jest celem jego podopiecznych w Lidze Narodów. - Celem w Lidze Narodów jest stworzenie nowego systemu gry i selekcja piłkarzy pod kątem eliminacji mistrzostw świata - tłumaczył Dalić, cytowany przez PAP. - Chcemy utrzymać się w elitarnej grupie tych rozgrywek, co może nam pomóc później przy różnych rozstawieniach. Chcemy być w czołowej dwójce naszej grupy- zadeklarował szkoleniowiec Chorwacji.

