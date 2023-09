Żona Grzegorza Krychowiaka naprawdę założyła to do restauracji. Celia Krychowiak świeci dekoltem w miejscu publicznym

Grzegorz Krychowiak brał udział w mistrzostwach świata w Katarze, ale później stracił miejsce w składzie kadry po tym, jak przejął ją Fernando Santos. Teraz Portugalczyk zdecydował się jednak powołać pomocnika saudyjskiej Abha FC. Krychowiak wraca więc do kadry po opuszczeniu tylko jednego zgrupowania i niewykluczone, że znów będzie ważną postacią w reprezentacji, choć nie wszyscy kibice są fanami jego ponownej obecności w kadrze. Piłkarze zebrali się na zgrupowaniu kadry w Warszawie, ale żona Grzegorza Krychowiaka udała się do Paryża, czego dowiadujemy się z jej relacji na Instagramie. Tam udała się do restauracji w stroju, który może wywołać szybsze bicie serca.

Celia Krychowiak odsłoniła seksowne ciało. Nietypowy strój do restauracji

Celia Krychowiak nie raz pokazywała, że nie wstydzi się swojego ciała. Jej profil na Instagramie pełen jest gorących zdjęć, na których modelka chwali się swoim wysportowanym ciałem. Tam śledzi ją już niemal 180 tys. osób i jest ona jedną z popularniejszych partnerek polskich piłkarzy.

Tym razem jednak żona Grzegorza Krychowiaka nie publikowała posta ze swoim zdjęciem, a udostępniła kilka relacji. Na nich pokazała, że wybrała się do Paryża i zdradziła, że udała się tam do restauracji. Na jednym ze zdjęć widzimy samą Celię, która ma na sobie rozpiętą marynarkę i tylko... skąpy stanik! Z pewnością nie jest to najbardziej oczywisty strój na wyjście do restauracji.

Futbologia Extra odc. 4 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.