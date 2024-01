Będziemy świadkami transferu reprezentanta Polski? To może być hit, pyta o niego słynna drużyna!

Wprowadził Szymona Żurkowskiego do wielkiej piłki. A teraz klarownie wyjaśnił, skąd nagła eksplozja formy jego byłego podopiecznego [ROZMOWA SE]

Paweł Dawidowicz zmieni barwy klubowe? Mimo że zawodnik reprezentacji Polski od lat jest podporą Hellasu Werona, tak klub z miasta Romea i Julii nie radzi sobie najlepiej. Drużyna jest zagrożona spadkiem do Serie B i co lepsi piłkarze klubu są kuszeni przez mocniejsze ekipy. Do grona takich piłkarzy ma należeć Dawidowicz, którego ma chcieć słynna, włoska drużyna. Czy będziemy świadkami transferu?

Paweł Dawidowicz odejdzie do słynnego klubu Serie A? Włoskie media nie mają wątpliwości

Klubem, który miał bardzo zainteresować się Dawidowiczem jest Atalanta Bergamo. Klub z północy Włoch szuka wzmocnień, gdyż w tym sezonie walczy nie tylko w rozgrywkach Serie A, ale także w Coppa Italia oraz w Lidze Europy UEFA.

Jak donoszą włoskie media, klub z Bergamo chce Polaka i oferuje za niego przedstawicielom klubu z Werony doświadczonego gracza Jose Luis Palomino. Klub z Werony nie chce jednak wymiany zawodników, a oczekuje od Atalanty zapłaty w postaci 3 milionów euro. Porozumienie wydaje się być jednak możliwe i nie da się wykluczyć, że nie zobaczymy Dawidowicza w nowym klubie już wiosną tego roku.