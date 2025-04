Inter i Nicola Zalewski na dłużej? Podjęto już ważne decyzje w tej sprawie, media alarmują

Fatalne wieści o Nicoli Zalewskim. Miał imponujące wejście do drużyny Interu, teraz zaczęły się problemy

co za pech

Jak donosi Nicolo Schira, ceniony włoski dziennikarz i ekspert ds. transferów, 23-letni pomocnik ma podpisać nowy kontrakt z klubem z niebieskiej części Mediolanu. Obowiązujący aż do 2029 roku. Inter planuje wykupić Zalewskiego z AS Roma za kwotę sześciu milionów euro, co może oznaczać ważny krok w karierze młodego Polaka.

Choć niedawno Zalewski zmagał się z kontuzją łydki, która wyeliminowała go z gry na sześć spotkań, po powrocie na boisko prezentuje się bardzo solidnie. W ostatnim meczu ligowym przeciwko AC Milanowi (1:1) został nawet wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Eksperci w Italii nie mają wątpliwości – Zalewski zasłużył na miejsce w wyjściowej jedenastce w nadchodzącym starciu z Parmą (5 kwietnia, godz. 18:00).

Kontuzja nie przeszkodziła

Od momentu dołączenia do Interu zanotował pięć występów i jedną asystę. Jego forma rośnie, a zaufanie trenera i kibiców tylko się umacnia. Transferowi definitywnemu nie przeszkodziły nawet wspomniane kłopoty zdrowotne Zalewskiego.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, w kolejnym sezonie w barwach Interu nadal będziemy mogli oglądać dwóch reprezentantów Polski, czyli Zalewskiego i oczywiście Piotra Zielińskiego.

