i Autor: MASSIMO PAOLONE/LAPRESSE VIA AP Arkadiusz Milik

wszystko jasne

Juventus podjął decyzję w sprawie Arkadiusza Milika. Oficjalna informacja lada moment, ujawniono szczegóły

Jacek Ogiński 20:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że Juventus może wykupić Arkadiusza Milika z Olympique Marsylia. Mimo że polski napastnik nie zachwycał, to spełniał swoje zadania, a do tego „Stara Dama” nie musi sięgać głęboko do kieszeni, aby wykupić solidnego, sprawdzonego zawodnika. Fabrizio Romano poinformował, że kluby właśnie podpisały umowę, a Sebastian Staszewski z Interia Sport ujawnia, na jak długo Milik zwiąże się z Juventusem.